Pres. Teramo: "Sei mesi senza vincere. Voglio una salvezza tranquilla"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lunghissima intervista quella rilasciata dal presidente del Teramo, Luciano Campitelli a Rete8. Questo un breve stralcio delle sue dichiarazioni: "Le mie critiche dopo il match col Gubbio? E' una critica costruttiva, spero che già da domenica ci sia un cambio di passo. Vogliamo una salvezza tranquilla. Il pubblico ha le proprie ragioni, sono sei mesi che non vinciamo. Una vittoria mi farebbe tornare sereno. Tanti giovani in squadra? Non è un'attenuante. Noi abbiamo puntato su una squadra con quattro under su undici titolari. Ci aspettano due partite importanti, dove capiremo di che pasta siamo fatti".