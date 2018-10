Pres. Teramo: "Zichella non è assolutamente in discussione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'ira di patron Luciano Campitelli per l'avvio stentato del Teramo (ancora nessuna vittoria stagionale e solo 3 punti raggranellati) non è tardata ad arrivare. Ma una cosa è certa: mister Giovanni Zichella non è a rischio. Lo ha ribadito il numero uno biancorosso ai colleghi del Corriere dello Sport: "L'allenatore non è assolutamente in discussione. Abbiamo 3 punti, dobbiamo salvarci con tranquillità e lui è la persona giusta per farlo".