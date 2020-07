Pres. Ternana: "Fuori dai playoff perché antipatici all'arbitro. Marchetti cambi mestiere"

vedi letture

Senza mezzi termini, in un video sul suo profilo Instagram, il patron della Ternana Stefano Bandecchi. Dopo l'addio alla corsa per la Serie B, interrotta sul campo del Bari, il numero uno delle Fere è tornato a parlare dei playoff, sottolineando nuovamente alcuni aspetti a lui non graditi: "Oggi si giocheranno le semifinali dei playoff, e in molti pensano che saremmo dovuti esserci noi. Io la penso in due modi: o vince il più forte, o perde chi non è simpatico all'arbitro, e nel nostro caso... ha perso chi stava meno simpatico all'arbitro. Si, l'arbitro che ci è capito nella gara contro il Bari (Matteo Marchetti

di Ostia Lido, ndr) va un attimo discusso, nell'arco di una sola partita ha compiuto otto errori fondamentali e tutti dalla stessa parte, è bene si faccia un esame di coscienza, domandosi se il prossimo anno, per caso, non voglia fare il barman, il camionista, l'imprenditore... gli lascio la mia azienda. Ma di sicuro non può fare l'arbitro. E' una categoria che ho spesso difeso, perché dovrebbe essere di professionisti veri, pagati come tali, ma qui è venuto fuori il problema di chi non può svolgere un lavoro dalla mattina alla sera con criterio, ci può solo mettere tanta buona volontà. Sia chiaro, non ho detto "squadre che stanno simpatiche all'arbitro" ma "squadre che eventualmente potrebbero stare in certi casi antipatiche all'arbitro": spero comunque di vedere stasera arbitri equilibrati, giusti, che tifino Milan o Juve. E che comunque abbiano simpatie generiche per tutte le squadre italiane e per gli imprenditori che fanno investimenti. Spero stasera vinca chi davvero lo merita, chi gioca meglio la partita, chi è più forte. Un po' di polemica va anche fatta, non si può sempre stare appecorati zitti e muti, si deve dire in faccia a chi ha sbagliato che ha sbagliato. Spero di non incontrare mai più per tutta la mia vita l'arbitro che ci ha diretti contro il Bari: chi mi vuol portare ora in tribunale per questo video, legga prima i giornali e veda video, poi si ricordi che fino a 40-50 milioni di euro, anche 100, sono solvibile".