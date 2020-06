Pres. Ternana: "Il 25 giugno si giocherà la finale di Coppa Italia, il 29 al via i playoff"

In una recente diretta Instagram, il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato della ripresa del campionato. Svelando le date: "Il 25 giugno si scende in campo e si giocherà la Coppa Italia di Serie C, quindi Ternana-Juventus U23: gara particolare, gara secca, non più andata e ritorno, e in campo neutro, ancora non so però quale. Poi il 29, per quanto riguarda la Ternana, si cominceranno i playoff. Questo sperando che il signor Covid vada a fare una passeggiata, se ne vada in vacanza. Chiaro che dire Ternana ai playoff... ho detto una cazzata, i playoff li fa chi perde la Coppa Italia: speriamo quindi di non giocare noi, detto questo andiamo avanti!".