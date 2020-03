Pres. Ternana: "Il Coronavirus è entrato in casa nostra. Colpito il padre del Ds Leone"

Con un video postato sul proprio profilo Instagram, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi rivela che il padre del Ds rossoverde Luca Leone è stato contagiato dal Coronavirus: "E' arrivata l'ora di pranzo, e purtroppo anche il Coronavirus nella comunità della squadra della Ternana. Purtroppo il padre del nostro Ds Leone è in questo momento intubato in un ospedale di Pescara. Leone non chiede nulla, è un uomo riservato, tranquillo, l'unica cosa che chiede e dice a tutti voi è di stare attenti, perché il male può arrivare all'improvviso. Il padre frequentava la campagna, stava solo a casa, ma per una serie di giri si ritrova in questo momento in una situazione drammatica. Leone è un uomo riservato, ma questo lo vorrà dire, lo vuole dire a tutti voi: state in casa perché il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Ma mi raccomando signori, cerchiamo di affrontare questa cosa in maniera forte e coraggiosa: io voglio rivedere quei tifosi che mi mandano a stendere allo stadio tutte le domeniche. Forza ragazzi, andiamo avanti. Fate come Leone: sorridete".