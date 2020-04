Pres. Ternana: "La ripresa del campionato? Se uno dei miei si ammala farò causa"

vedi letture

Stefano Bandecchi, numero uno della Ternana, ha sfruttato il proprio profilo Instagram per commentare la possibilità del ritorno in campo paventata dalla FIGC dopo il parere del Comitato Scientifico Federale che ha stilato una prima bozza dei parametri sanitari di riferimento necessari per la ripresa delle competizioni. “Tutti gli sport in questo momento - spiega Bandecchi -, dal basket, alla pallavolo passando per il rugby, si sono arresi al Coronavirus. Avremo ancora un mese prima di azzerare i contatti. Il calcio è un business e lo sappiamo tutti, soprattutto in Serie C dove i presidenti investono un sacco di soldi senza alcun tipo di ricavo, ma io non sono disposto a prendere il Coronavirus. Sento tanti discorsi che reputo veramente fuori dal mondo. Se entreremo di nuovo in campo e uno dei miei giocatori contrarrà il Coronavirus io farà causa e vorrò essere risarcito e vorrò molti soldi. Se ci saranno tutti i crismi di sicurezza la Ternana sarà pronta a scendere in campo