Pres. Ternana: "Nessun problema con Gallo: massima fiducia in lui"

© foto di Federico Gaetano

Incontro odierno in casa Ternana, con la dirigenza che ha voluto colloquiare con squadra e staff tecnico. Dello stesso incontro, come riferisce ternananews.it, ha parlato il presidente Stefano Bandecchi: "È stato un incontro aperto e positivo e voglio sottolineare che non c'è alcun problema con mister Fabio Gallo che gode della mia piena fiducia. Alla squadra ho semplicemente chiesto di mantenere la promessa di massimo impegno e di rispettare sempre non solo la società ma anche tutti i tifosi della Ternana che hanno risposto in loro grande fiducia. Sono certo che la gara con il Monopoli abbia rappresentato solo un brutto incidente di percorso e che non vedremo più prestazioni come quella offerta domenica scorsa al Liberati".