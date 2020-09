Pres. Ternana: "Non c’è solo la Serie A in Italia. Giusto avere spettatori anche B e C"

“Sarebbe un errore se soltanto la Serie A potrà avere mille spettatori allo stadio”.

Come riferiscono i canali ufficiali del club, durante una trasmissione in onda su Cusano Italia Tv, ha esordito così il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, che ha poi detto la sua sulle parziali riaperture degli stadi: "I sistemi di sicurezza della Serie A all’interno degli stadi sono identici a quelli di Serie B e Serie C, abbiamo lo stesso regolamento. Non c’è solo la Serie A in Italia, le tre categorie sono vasi comunicanti. Dovremmo avere massimo rispetto di tutti e per il pubblico di tutti. Penso che questa iniziativa riguardi al momento solo la Serie A perché è l’unico campionato che è partito, ma ritengo e spero che sarà fatto lo stesso anche in Serie B e C. Se poi non dovesse essere così, ci sarà una spiegazione precisa che qualcuno ci darà”.