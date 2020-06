Pres. Ternana: "Se non ho capito male, faremo una partita contro la Lazio sabato"

"A tutti i tifosi della Ternana vorrei dire buona quarantottesima ricorrenza da quando la Ternana, come prima squadra dell'Umbria, è andata in Serie A. Chissà se mai nella vita potrà succedere un altro avvenimento così particolare".

In una diretta sul proprio profilo Instagram, esordisce così il patron della Ternana Stefano Bandecchi: "Vicini ormai alla partita di Coppa Italia Serie C che andremo a giocare contro la Juventus U23, ricordo che il nostro grande obiettivo sarà fare i playoff nel modo migliore, nel modo più importante e con la squadra più giusta. Io sono molto fiducioso, anche se adesso nelle gambe abbiamo solo 20-25' e 9 giorni per correggere questa cosa, ma proprio per questo, se non ho capito male, faremo una partita contro la Lazio sabato, andremo a Formello, e per questo voglio ringraziare il club capitolino: speriamo di essere all'altezza del ruolo, per noi sarà un grande momento di calcio che ci farà preparare nel modo migliore alle finali che ora ci attendono".