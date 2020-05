Pres. Ternana: "Serie C nazionale con 22 squadre e due gironi di semiprofessionismo"

"Non accetterò i calcoli dei meriti sportivi, resto convinto che la promozione si debba decidere sul campo", parola di Stefano Bandecchi, che ha così esordito dalle colonne del Corriere dello Sport.

Il patron della Ternana ha poi detto la sua sul futuro dei format dei campionati: "Se si ripartisse a settembre come oggi, la Serie C non ce la farà. Ci sono società in evidente difficoltà, sappiamo che la categoria è totalmente supportata dai presidenti. Ci vogliono dai 4 ai 10 milioni, tanti non hanno questa possibilità. A gennaio esisteva un mondo che ora non c'è più. Io suggerisco una Serie C nazionale con 22 squadre da nord a sud, poi due gironi di semiprofessionismo. Serve qualcosa di diverso, non si può continuare a passare da un campionato con tre gironi a uno unico e molto più complicato sebbene sostenuto economicamente".