Pres. Ternana: "Vantaggiato si è già pentito. Pari col Bisceglie come una sconfitta"

Non è stata una domenica semplice per la Ternana. Il pari contro il Bisceglie con conseguente contestazione dei tifosi e la riposta di Daniele Vantaggiato hanno portato lo scorso weekend di campionato ben lontano dai canoni della tranquillità.

Su tutto questo il presidente delle Fere Stefano Bandecchi ha voluto fare il punto con un video sul proprio account Instagram: "Chiedo scusa a nome di Vantaggiato per le parole poco opportune espresse nei confronti della tifoseria, ma sappiamo tutti che a fine gara siamo tutti agitati e tesi. Io mi scuso con tutta la tifoseria per le sue parole, la società ha già preso i provvedimenti che andavano presi. Comunque credetemi: si è pentito già un secondo dopo di quello che ha detto e fatto. Alla fine è un bravo 'guaglione'. Domani (oggi, ndr) faremo il punto della situazione. Per non lasciare dubbi: non mi è piaciuto il secondo tempo, è evidente che nella ripresa la Ternana è scesa in campo con il piglio e l'atteggiamento sbagliati. Dobbiamo correggere i nostri difetti. So già che molti di voi sono imbufaliti, mentre so che altri godranno perché non aspettavano altro che questo momento. Abbiamo perso contro una squadra che lotta per la salvezza, o meglio abbiamo pareggiato ma per me è come avessimo perso, ma io non mi arrendo: è inutile cercare giustificazioni, continueremo a lavorare o continuerò a far ridere le persone perché non concluderemo nulla o forse le cose andranno nella maniera migliore".