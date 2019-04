Fonte: TuttoC.com

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, come riportato da tuttocalciopuglia.com ha così commentato il successo sul Catania: "È sicuramente la vittoria più bella, ci siamo ripresi anche i due punti dell'andata. Siamo veramente contentissimi, anche perché siamo stati bravi a non concedere nulla agli avversari, che non hanno mai calciato in porta. E noi abbiamo colpito quando c'era da colpire. Una vittoria meritata".

"Novellino ha protestato per il fallo da cui è arrivato il gol? In realtà vorrei rivedere il fallo in area su Sarao... Ma non commento gli arbitraggi e anche il Catania ha poco da contestare. Momento d'oro? A gennaio ero fiducioso, con il nuovo allenatore e il nuovo ds abbiamo fatto un ottimo lavoro, messo a posto le cose e ora ne raccogliamo i frutti".