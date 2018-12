Pres. Vibonese: "Arrivare ai playoff traguardo insperato ma meritato"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Vibonese chiude il 2018 con 29 punti conquistati e un ottimo piazzamento playoff. Dopo il 2-0 casalingo inflitto al Bisceglie in sala stampa si è espresso il presidente Pippo Caffo: "In questo momento sono felice di essere il presidente della Vibonese per quello che ho ricevuto. Ringrazio la squadra, il mister e tutto lo staff. Hanno lavorato tutti in un'unica direzione per arrivare a questi risultati. La salvezza è in parte acquisita visto che siamo arrivati a 29 punti, mancano 6-7 punti per la matematica. Voglio fare un grazie agli sportivi, ai gruppi organizzati e non, a tutti coloro che ci sono stati vicini, tutta la città e tutto il comprensorio. La Vibonese è un esempio positivo: con il calcio abbiamo dato una speranza che anche in questa terra si può realizzare qualcosa. Sono orgoglioso ma il merito non è solo mio. La gente continui a starci vicino, ci potremo divertire nel futuro. Arrivare ai playoff sarebbe un traguardo insperato però per quello che abbiamo fatto vedere fino ad oggi sarebbe meritato".

Sul calciomercato il numero rossoblù evidenzia: "Come over siamo coperti, se ci saranno uscite sicuramente ci saranno delle entrate e speriamo che saranno dello stesso livello o superiore. Tra dieci giorni faremo un meeting tra dirigenti e mister e vedremo il da farsi".