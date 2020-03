Pres. Vicenza: "Giacomelli e Rigoni verso il rinnovo. Vandeputte asset fondamentale"

Nella lunga diretta Instagram sul profilo ufficiale del club , il presidente del Vicenza Stefano Rosso, come riferiscono sempre i canali ufficiali della società, ha parlato anche di alcune situazioni contrattuali degli elementi della rosa: "Con Giacomelli credo ci sia intenzione da entrambe le parti di trovare l’accordo. Stefano ha dato tanto a questa squadra e ci auguriamo che da qui a fine stagione faccia bene, lui ci tiene tantissimo a questa promozione e glielo si legge negli occhi che vuole ottenere qualcosa che va al di là del rinnovo contrattuale. Rigoni? Stiamo trattando diversi contratti in scadenza, ma penso proprio di si”.

E su Jari Vandeputte ricercato in Serie A e B: “Significa che è forte e che abbiamo fatto un’ottima scelta puntando su di lui, sono dei complimenti alla società e al ds. Abbiamo investito molto su di lui, per noi è un asset fondamentale, dovrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile ma non è un opzione, ce lo teniamo molto stretto anche la prossima stagione. E poi ha un obiettivo importante quest’anno, ovvero dare una mano alla squadra per cercare di salire in Serie B”.