Pres. Vicenza: "Se Serie C non ripartirà, difenderemo a ogni tavolo la nostra posizione"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha ipotizzato una mancata ripartenza del campionato di C: "Se non si dovesse riprendere cercheremo di difendere a ogni tavolo la posizione e l’impegno profusi, non si possono cancellare gli investimenti fatti. Sarebbe immeritevole non solo per noi ma per tutte le squadre. E lo dico subito: sono pronto a supportare gli altri presidenti, come se il Vicenza fosse secondo e non primo, con largo vantaggio. In A e in B c’è un contratto da onorare per i diritti tv che rappresentano un salvagente. Noi non abbiamo gli stessi bonus, anzi...".