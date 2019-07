Ai microfoni di Canale 85, come riferisce anche tuttocalciopuglia.com, ha parlato, in merito ai calendari di Serie C, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì:

"E' stata una bella cerimonia, la nostra partenza è difficile ma l'affronteremo con lo spirito giusto. Il Bari? Sarà un onore giocarci contro e riceverli nel nostro stadio. Cercheremo di fare del nostro meglio per l'accoglienza. Intanto pensiamo alla Coppa: giocheremo in casa contro il Novara, ma la partita potrebbe essere anticipata per via degli aerei".