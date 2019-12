Pres. Virtus Francavilla: "Defiscalizzazione, noi siamo accanto a Ghirelli"

Oggi le gare di Serie C sono iniziate con 15' di ritardo per il caso defiscalizzazione. Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, si è espresso così in merito: “Sono accanto a Ghirelli e a tutti i Presidenti di Lega Pro per la battaglia sulla defiscalizzazione, pronti anche noi a non scendere in campo. Il ruolo che svolgiamo come terza serie nazionale nella crescita e valorizzazione dei giovani ci deve essere riconosciuto, chiediamo che le risorse risparmiate siano da noi reinvestite nel miglioramento delle strutture e nella crescita dei settori giovanili. Il nostro campionato, a differenza degli altri non è sostenibile dal punto di vista economico, non si può più andare avanti così vedendo morire tante società ogni anno. Occorre intervenire subito altrimenti siamo pronti a non scendere in campo".