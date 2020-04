Pres. Virtus Francavilla: "Il campionato di Serie C è da considerare chiuso"

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha parlato a TuttoCalcioPuglia delle iniziative in seno al Consiglio direttivo della Lega Pro: "Diciamo che la cosa più importante del consiglio direttivo di ieri è soprattutto la proposta di bloccare il campionato di Serie C e dichiararlo chiuso. Lo sosteniamo da tempo vista l'attuale situazione sanitaria: c'è incertezza persino sulla data di riapertura del 4 maggio. La situazione economica coinvolge anche le nostre aziende, così come l'azienda calcio. È opportuno dichiarare chiuso il campionato e prima lo facciamo, meglio è. Poi c'è anche questa proposta di bloccare le retrocessioni, di far salire le tre prime classificate e sorteggiare la quarta: questo è un discorso diverso, che va approfondito in assemblea e anche con le altre leghe. Non possiamo decidere da soli, genererebbe un problema a cascata. Noi però non potremmo rispettare il protocollo messo a punto per una eventuale ripartenza, non ci sono condizioni né economiche né sanitarie".