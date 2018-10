Pres. Virtus Francavilla: "Questione stadio? Non colpevolizziamo nessuno"

Fonte: TuttoC.com

Il vicepresidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello, ai microfoni di blunote ha fatto il punto della situazione in merito al problema "stadio" in casa Virtus: "La situazione è stabile. Intanto, continuiamo ad allenarci e ci gratifica l’essere ospitati dalla “Tenuta Martuccio”. Non colpevolizziamo nessuno, sappiamo che tutti si stanno adoperando, chiediamo soltanto di sapere quando possiamo tornare a giocare a Francavilla".