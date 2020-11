Pres. Vis Pesaro: "Con Galderisi confusione e zero identità. Con Di Donato stiamo cambiando"

Dopo l’esonero di Giuseppe Galderisi e l’arrivo di Daniele Di Donato in casa Vis Pesaro le cose non sono cambiate. Con il nuovo tecnico, infatti, sono arrivate tre sconfitte consecutive. Mauro Bosco, presidente del club marchigiano, ha fatto il punto dalle colonne Il Resto del Carlino: “Credo che la Vis abbia qualità in attacco, solo che se non arriva un pallone, come fa un attaccante a segnare? Bisogna ripartire dal gioco, il nostro limite è che non abbiamo un'identità e in campo vedo molta confusione. Mi riferisco alla gestione Galderisi. Ora le cose stanno lentamente cambiando, Di Donato sta trasmettendo nuovi principi e nel secondo tempo a San Benedetto, qualcosa si è mosso. Io non sono qui per perdere".