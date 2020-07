Pres. Vis Pesaro: "Mercato? Acquisti dipenderanno dal rinnovo della partnership con la Samp"

vedi letture

Mauro Brosco, presidente della Vis Pesaro, ha analizzato le prospettive del suo club in vista della prossima stagione attraverso le colonne del Corriere Adriatico: "La voglia di fare uno step ulteriore nasce da come è strutturata l’attuale Lega Pro. È un limbo da cui uscire, alzando o abbassando l’asticella. Ha poco senso rimanere nella C di oggi, navigando a vista per galleggiare ambendo alla semplice salvezza. Gli acquisti dipenderanno dall’eventuale prolungamento della partnership con la Sampdoria e dalle regole che verranno stabilite".