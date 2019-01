Pres. Viterbese: "Chiederò di invalidare la gara di ieri contro la Reggina"

© foto di Federico Gaetano

E' un fiume in piena Piero Camilli, presidente della Viterbese. Il motivo? La direzione di gara del signor Fontana di Siena per il match di ieri al 'Granillo' di Reggio Calabrio fra la Reggina, padrona di casa, e la formazione laziale. Al centro dell'attenzione, in particolare, il gol del vantaggio dei calabresi al 14' a firma di Tulissi. "Quella che si è vista ieri - afferma a TuttoC.com - è chiaramente una designazione arbitrale inadatta per una partita dell'importanza di Reggina-Viterbese, in uno stadio caldo come il Granillo. Siamo stati massacrati. Il gol di Tulissi non è possibile assegnarlo e per rendersene conto basta riguardare le immagini. Il pallone ha colpito il palo ed è uscito: l'arbitro ha dato gol, con il guardalinee a 40 metri di distanza dall'azione. Così non si può andare avanti. Questo è l'esempio di quanto sia scarsa la classe arbitrale in Serie C così come nelle altre categorie professionistiche. Per questo chiederò di invalidare la partita per l'evidente errore tecnico commesso dall'arbitro Fontana".

Dal campo alle stanze della governo della Lega Pro. Che idea si è fatto di quanto sta accadendo con Pro Piacenza e Matera.

"La mia idea? Che la Serie C sta evidentemente crollando. E' la colpa è di tutti. Questo non è più un campionato, ma falsato da società malate a cui è stato concesso di andare avanti. Se poi ripenso che noi come Viterbese siamo stati spostati nel Girone C per lasciar spazio in quello A a club come Pro Piacenza, Cuneo e Lucchese la cosa mi fa arrabbiare ancora di più. Le società malate sopravvivono a discapito di quelle sane che vengono fatte a pezzi. Volete la riprova? E' tutta nel costo che stiamo sostenendo per la doppia trasferta fra Reggio Calabria e Bisceglie dove giocheremo nel weekend. Per due gare, solo di costi di trasferta, abbiamo investito 20mila euro. Così non si può più andare avanti".