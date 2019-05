Pres. Viterbese: "Ci hanno massacrati. Bella sfida contro l'Arezzo"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C per la Viterbese iniziano i playoff promozione. Il primo avversario dei laziali sarà l'Arezzo, formazione sulla quale Piero Camilli, numero uno della Viterbese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere d'Arezzo: “Vorrei fare i complimenti all’Arezzo. Quando venne qua a giocare, era appena uscita dal periodo nero: senza la concessione dell’esercizio provvisorio sarebbe sparito e oggi è qua a giocarsi la Serie B. In questa fase siamo tutti uguali, non ci sono squadre favorite rispetto alle altre, Se siamo qui significa che tutte ce lo siamo meritate. La nostra stagione? Ci hanno massacrati. Siamo partiti tardi, vorrei vedere altre squadre al nostro posto, giocare tante partite nel giro di poche settimane. Per fortuna ci siamo rifatti con la Coppa Italia”.