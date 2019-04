Pres. Viterbese e la Coppa Italia: "Via d'accesso importante ai playoff"

© foto di Federico Gaetano

Sempre attraverso l'ufficio stampa della Lega Pro in risposta alle parole di Galliani sulla finale d'anadata di Coppa Italia di Serie C arrivano quelle di Piero Camilli, numero uno della Viterbese rivale del Monza: "E’ una competizione a cui teniamo moltissimo, è la seconda finale che giochiamo in due anni e faremo di tutto per onorarla. Poi mi piace molto la formula che chi vince la Coppa Italia accede ai playoff”