Pres. Viterbese: "Giocatori in sovrappeso e non decisivi"

© foto di Federico Gaetano

Lapidario ma come sempre molto diretto il numero uno della Viterbese Piero Camilli, che dalle colonne de Il Messaggero ha brevemente analizzato il momento non positivo della sua squadra. Poche parole ma ben mirate: "È un momento difficile, bisogna stare vicini alla squadra. Anche se ci vuole comunque un esame di coscienza, qualche giocatore secondo me è sovrappeso e chi dovrebbe essere decisivo, in questo momento non lo è".