Pres. Viterbese: "Mercato medio il nostro. Non avrei ceduto Vandeputte"

© foto di Federico Gaetano

E’ stato un mercato dai due volti quello della Viterbese del nuovo presidente Marco Arturo Romano, come lo stesso conferma ai microfoni di tuttoc.com: "Ero contrario alla cessione di Vandeputte, nonostante la forte volontà del giocatore di andare via e nonostante i miei collaboratori mi consigliassero di non perderlo a zero fra qualche mese. Fosse stato per me però io lo avrei tenuto, avevo chiesto 200mila euro al Vicenza ma non trovavamo un accordo e il ragazzo spingeva per lasciare Viterbo. In cambio allora abbiamo chiesto un paio di giocatori, ma non siamo siamo riusciti a chiudere neanche per quelli. Mancava poco tempo al termine del mercato, alla fine ci siamo accontentati di 80mila euro, che ci verranno corrisposti dal Vicenza in due anni. Il nostro è stato un mercato senza infamia e senza lode, avremmo potuto fare di più. Alcune trattative il 2 settembre a Milano avremmo dovuto chiuderle, ma non ci siamo riusciti. Però non ci perdiamo d’animo, adesso lavoriamo per chiudere con un paio di giocatori svincolati. Da domani si allenerà a Viterbo il centrocampista svincolatosi dal Genoa Davide Sibilia, vediamo se potrà fare al caso nostro. Poi seguiamo un altro paio di giocatori, il resto lo prenderemo a gennaio”.