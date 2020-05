Pres. Viterbese: "Sorpreso dalle parole di Capello, non siamo Lega composta da delinquenti"

Botta e risposta. Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ha risposto alle dichiarazioni di Fabio Capello sui club di terza serie. Ecco le sue parole raccolte dai microfoni di TuttoC.com: "Sono esterrefatto dalle parole di Fabio Capello sulla serietà dei club della Lega Pro, come se oggi la nostra Lega fosse composta da delinquenti. Non sono le società ed i loro Presidenti il problema della Lega Pro, la crisi semmai dipende dal fatto inconfutabile che ci occorrono più risorse economiche per rendere questa categoria gestibile dal punto di vista finanziario. Forse Capello, che è stato ed è un grande calciatore ed allenatore, non è altrettanto esperto nella gestione di società".