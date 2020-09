Pres. Viterbese: "Stiamo trattando per trovare la formula giusta con il Milan per Galardi"

vedi letture

A margine della conferenza stampa durante la quale sono stati presentati nuovi volti della Viterbese, il patron gialloblù Marco Arturo Romano ha poi fatto il punto della situazione anche circa il mercato. Queste le sue parole, riprese ai canali : “Stiamo creando un gruppo di lavoro fatto di persone appassionate. Quello che mi preme dire è che il nostro progetto deve basarsi sulla solidità senza fari voli pindarici. Sento dire che non abbiamo comprato e che non stiamo facendo mercato. Devo dire che non è così: abbiamo rinnovato il contratto di Baschirotto per due anni, stesso discorso per Bensaja. E poi c’è Calì, viene da una categoria minore ed ha un contratto di tre anni. Senza considerare tutti i nuovi innesti: Rossi non ha mai fatto la Serie C ed ha uno stipendio importante tanto per dire che la Viterbese non va a risparmio. Mbende lo voleva tutta Italia ma ha scelto il nostro progetto. Abbiamo preso un portiere giovane come Daga che ha fatto tutto il settore giovanile con il Cagliari e ha grandissima prospettiva. Salandria è un altro ottimo calciatore, era un titolare del Catania, una squadra che voleva vincere il campionato. Stiamo investendo sui giovani come Cerroni che, purtroppo, si è infortunato. E poi il mercato è aperto: Falbo ci interessa, non sta a me discutere il suo valore perché è sotto gli occhi di tutti. Il budget complessivo è stato aumentato, il progetto è in continua crescita. Stiamo trattando per trovare la formula giusta con il Milan per Galardi. Qui si fanno passi in avanti e non passi indietro”.