Presidente Gubbio: "Riforma della Serie C necessaria e non più rimandabile. Voglio la B"

Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha parlato ai microfoni del Corriere dell’Umbria facendo un punto sul campionato di Serie C e le possibile riforme: “La riforma in Serie C è necessaria e non più rimandabile ma bisogna dare a tutti la possibilità di organizzarsi. Sono ancora più chiaro: se dalla stagione 2021-22 la B sarà davvero composta da 2 giorni a 20 squadre, il Gubbio lo costruiremo per recitare un ruolo da protagonista. Mi piacerebbe provare ad arrivare in Serie B e amo vincere: sono stufo di spendere soldi per salvarmi all’ultima giornata, voglio provare a divertirmi”. Sul capitolo stipendi ai calciatori. “Per i mesi di marzo, aprile e maggio, dove non arriva la cassa integrazione arriva Notari, per il mese di giugno ci saranno i conguagli”, le sue parole riprese da TuttoC.com.