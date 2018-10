Presidente Pontedera: "Così non si può andare avanti"

Dopo la decisione della Lega Pro di rinviare il recupero con il Novara, in seguito alla decisione del Tar del Lazio, non si è fatta attendere la reazione del presidente del Pontedera Paolo Boschi, affidata a La Nazione: "E’ una situazione completamente falsata, che ci danneggia, anche economicamente.

Mettiamo ad esempio che ripeschino Siena e Pro Vercelli. Le due partite saranno annullate e noi oltre a perdere due preziosi punti in classifica avremo fatto due trasferte spendendo soldi per niente. Questi soldi, che siano tanti o pochi a questo punto non importa, li rivogliamo. E’ una questione di principio. E gli steward che avevamo allertato per la partita di stasera (ieri, ndr)? Gli abbiamo potuto comunicare dell’annullamento solo poche ore prima e anche questo potrebbe avere comunque un costo. No, così non può andare. E’ una situazione che andava gestita in manier diversa e non portarsi fino a questi punti. Speriamo che arrivi a breve la parola fine".