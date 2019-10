Presidente Siena: "Il club non è in vendita. Ci hanno impedito il salto in B"

Fonte: sienaclubfedelissimi.it

Anna Durio, presidente del Siena, ha parlato a Canale 3 per cercare di calmare gli animi in casa bianconera, dopo lo scontro verbale in tribuna, lo striscione della curva e la proposta di trovare un punto di incontro per evitare un'escalation tra tifosi e società. "Sono disposta a qualsiasi incontro, però non riesco a capire questa situazione, non ho problemi con nessuno. Sento dire in giro di cessioni, ma il Siena non è in vendita. Sto cercando solamente di lavorare. Il salto in B ce l'hanno impedito. Non capisco questo sottobosco che semina zizzania, passo per la cattiva, mi fanno dire cose che io non ho detto. Il Siena non è in vendita. I soci di minoranza mi hanno messo i bastoni tra le ruote sin dall'inizio".