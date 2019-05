Primo turno fase nazionale playoff, 2-2 tra Carrarese e Pisa

Fonte: TuttoC.com

Ha preso quest'oggi il via il Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff, con le gare di andata (ritorno mercoledì 22 maggio) inaugurate al "Dei Marmi" dalla sfida tra Carrarese e Pisa, che si è da poco conclusa. 2-2 il finale, che sorride maggiormente ai nerazzurri, che in doppio pareggio - intendendo anche il confronto di ritorno - accederebbero al Secondo Turno di questi lunghi spareggi promozione.

Il match si mette inizialmente in favore dei marmiferi, che con bordata di sinistro di Bentivegna, che prima tocca la parte interna della traversa e poi si insacca alle spalle di Gori, trovano il vantaggio al 39', raddoppiando poi i conti al 52' quando Maccarone sfrutta ottimamente la gestione di una ripartenza e approfitta di uno svarione difensivo del Pisa per imbeccare Valente che non sbaglia e firma il 2-0. Ma è poi harakiri azzurro, e sono fatali i secondi che vanno dal 69' al 70': in una frazione di secondo, prima Masucci di testa e poi Pesenti, sempre di testa, riportano la situazione in parità. Determinante, tra gli ospiti, l'ingresso di Lisi in campo.