Princivalli: "Addio alla Triestina? Non volevo più essere un vice-allenatore"

Dopo l'addio alla Triestina, l'ex vice allenatore Nicola Princivalli ha spiegato i motivi della separazione dal club ai microfoni de Il Piccolo: "Era da tempo che ci pensavo, era una decisione che stava maturando e ora è diventata definitiva. Milanese mi ha sempre detto che avrei potuto restare quanto volevo, ma ho preso questa decisione assieme alla società. Sapevo che prima o dopo avrei dovuto staccarmi, la mia strada di allenatore non poteva passare per Trieste per tanti motivi. Questa esperienza ha avuto mille aspetti positivi, ma rischierei di restare sempre chiuso in un circolo da cui non si esce. Desidero dire ancora un grande grazie a Milanese e Biasin, che dopo quello da giocatore, mi hanno dato l’opportunità di inseguire un altro sogno".