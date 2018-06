Pro Patria, dopo promozione e Scudetto arriva il rinnovo per Javorcic

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

La Pro Patria continuerà nella prossima stagione con Ivan Javorcic in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport spiegando che la società bustocca, soddisfatta del lavoro del croato che ha conquistato la promozione in Serie C e lo Scudetto di D, rinnoverà il suo contratto avendo trovato l'accordo con l'allenatore.