Pro Patria, Javorcic: "Con la Pro Vercelli dobbiamo essere competitivi"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Alla vigilia del match in terra piemontese contro la Pro Vercelli, ha parlato, in casa Pro Patria, il tecnico bustocco Ivan Javorcic:

"E' la settimana più bella da vivere, arrivare a questo punto e giocarla in queste condizioni deve essere motivo di orgoglio: dovremmo dare il massimo delle nostre possibilità, cercando di essere sempre molto competitivi. La Pro Vercelli è la squadra che sta facendo meglio delle altre, ma di certo non è una sorpresa, a loro favore parlano anche i numeri, stanno interpretando al meglio le difficoltà di un campionato molto particolare, che vede circa sette squadre attrezzate per vincere: in B dovrebbero essere ritoccati in maniera importante, ma in C sono equilibrati e continui in risultati e prestazioni. Sono le sfumature di una squadra di vertice".