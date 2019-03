© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Sconfitta esterna a Pontedera per la Pro Patria. Il tecnico Ivan Javorcic ha così analizzato in conferenza: "Quando si affrontano due squadre con queste caratteristiche e messe così in campo è normale che esca una partita chiusa, con poche occasioni. L'episodio nel secondo tempo ha cambiato un po' il ritmo, ma la sostanza non è cambiata. Dispiace sempre perdere ma bisogna sempre accettarlo, è stata una partita equilibrata in cui il Pontedera ha fatto qualcosa in più per cercare la vittoria. Ci siamo dovuti adeguare a questo campionato anomalo, ma bisogna comunque adeguarsi e lavorare quotidianamente, è difficile per noi così come lo è per tutti. Noi stiamo facendo un campionato straordinario, ci siamo tolti delle soddisfazioni. Sapevamo che questo era un campo difficile, con i cambi abbiamo provato a cambiare la partita ma non è bastato".