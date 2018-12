Pro Patria, Javorcic: “I ragazzi sono stati semplicemente straordinari"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il tecnico della Pro Patria Ivan Javorcic ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro la Virtus Entella in trasferta: “I ragazzi sono stati semplicemente straordinari, perché l’Entella oltre ad essere una grande squadra per rosa e identità di gioco è anche una grande società con esperienza e prestigio, tutti elementi che la rendono iper-competitiva. - continua l’allenatore come riporta Varesenews.it - Noi abbiamo il nostro modo di essere, la nostra etica e il nostri obiettivi futuri che ci stanno ripagando. Ringrazio ancora i ragazzi per l’impresa di oggi"