Pro Patria, Javorcic: "Noi dobbiamo concentrarci sulla struttura di gioco"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Pro Patria Ivan Javorcic ha parlato del match di oggi contro la Lucchese: “La Lucchese ha fatto 16 punti, è una di quelle che ha fatto meglio in questo inizio di campionato. E' anche in un calo psicologico, perchè deve gestire a livello emotivo delle dinamiche particolari per via della pesante penalizzazione. Ha giocatori di qualità e di categoria e quindi sarà una partita difficile. Noi dobbiamo concentrarci sulla struttura di gioco, che è la cosa più importante. Mercoledì noi abbiamo ritrovato la nostra mentalità, il modo di stare in campo, quando si diventa più competitivi poi te la puoi giocare. La Lucchese è una squadra dall'animo offensivo, a trazione anteriore dal centrocampo in su, bisognerà fare attenzione”.