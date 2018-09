Pro Patria, Javorcic: "Olbia frizzante e giovane, trasferta insidiosa"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Ivan Javorcic, tecnico della Pro Patria, è così intervenuto in sala stampa alla vigilia del match di Olbia: "Andiamo a giocare su un campo ostico. Le sarde costruiscono il loro campionato soprattutto in casa, dal punto di vista ambientale sarà difficile. Giocheremo contro una squadra giovane, frizzante, ambiziosa, di grande qualità. È la prima delle tre trasferte che affronteremo, per una neo promossa fare questo genere di partite fuori casa non è il massimo. Ci sono tante insidie, dobbiamo però pensare a fare la prestazione. Abbiamo lavorato con umiltà e intensità, dobbiamo essere bravi a prendere quello che arriva ogni domenica e soprattutto imparare. Sarà una prova molto importante. Come allenatore ho la fortuna di lavorare con ragazzi di qualità che semplificano enormemente il mio lavoro. Ci sono giocatori in panchina che hanno altrettanto valore di chi scende in campo".