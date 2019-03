Pro Patria, Javorcic: "Penalizzati dagli episodi, onore alla Lucchese"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Dopo Pontedera e Arzachena la Pro Patria esce sconfitta anche dal "Porta Elisa" contro la Lucchese per 3-1, confermando delle difficoltà nelle gare esterne, dove in questo girone di ritorno è arrivato un solo punto. Al termine del confronto in terra toscana è intervenuto in sala stampa il tecnico Ivan Javorcic, ecco la disamina del confronto attraverso i canali ufficiali del club lombardo:

"Abbiamo approcciato bene alla gara, poi l'episodio del vantaggio avversario ha cambiato gli equilibri del confronto. Si è cercato di pareggiare mantenendo l'equilibrio senza concedere molto ai nostri avversari. Sapevamo che nel secondo tempo potevamo uscire fuori alla distanza, e così è stato, paghiamo in questo momento degli episodi negativi, sull'1-1 c'era il sentore di poter portare a casa la vittoria poi sono stati i nostri avversari a portare il confronto dalla sua parte. Noi comunque abbiamo centimetri e chili, e sotto questo punto di vista manchiamo, non so se c'è un problema in particolare, ma in questo momento fatichiamo sulle palle inattive".

Riguardo alla situazione della squadra rossonera questo è il suo giudizio: " E' un'ottima squadra che merita onore e rispetto e deve avere la solidarietà di tutto il mondo sportivo, auguro la salvezza e che venga risolta la situazione in cui si trova in questo momento perchè è assurdo giocare in queste condizioni"