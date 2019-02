Pro Patria, Javorcic: "Piacenza? Partita difficile e bella da giocare”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Alla vigilia della sfida contro il Piacenza, attualmente capolista del Girone A, ecco le parole del tecnico della Pro Patria Ivan Javorcic:

"Questa settimana è stata difficilissima, ma anche bella per il livello di squadre che abbiamo affrontato, per l'impegno e per quello che abbiamo vissuto. Domani ci attende una gara difficilissima, il Piacenza ha dimostrato attraverso la continuità e la solidità di meritare il primo posto in classifica, quando a questo punto della stagione si raggiungono certi traguardi è perché dietro c'è un certo lavoro. Sarà comunque bella da giocare".

Una nota alla gara di andata: "Nel girone di ritorno porti anche il vissuto dell'andata, ma questo non vale solo contro il Piacenza, vale con tutti: noi partiremo con chiaro in testa che gli errori dell'andata non vanno commessi, di fronte troviamo una formazione con qualità, fisicità, organizzazione ed equilibrio, ma noi abbiamo la consapevolezza che siamo difficili da affrontare".

Sarà però un Piacenza diverso: "Cambia per quello che sono le caratteristiche dei giocatori. Non hanno più Romero e Pesenti, ma hanno fatto comunque un mercato importante, con giocatore forse più funzionali alle idee dell'allenatore: a ogni modo è chiaro quale sia il loro obiettivo".