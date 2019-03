Pro Patria, Javorcic: "Stiamo dimostrando di essere da playoff"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Molto contento della prova dei propri ragazzi, al termine di novanta minuti giocati ad alta intensità: Ivan Javorcic, allenatore della Pro Patria, commenta in conferenza stampa il pareggio interno contro l'Arezzo: "Un risultato molto importante, soprattutto partendo dal presupposto che siamo una neopromossa che si trova in un momento della stagione che non ha mai vissuto. E dopo un periodo di difficoltà e un primo tempo odierno particolarmente difficile, perché si vedeva che ci mancava qualcosa, ma bisogna calcolare che in campo avevamo di fronte un ottimo avversario. Nella ripresa i ragazzi sono stati splendidi, fantastici, hanno dato veramente tutto e hanno saputo prendere la partita in mano quando era il momento di prenderla. Abbiamo tirato fuori tutte quelle che sono le nostre risorse in questo momento qua. Penso che alla fine il risultato sia stato giusto ed equilibrato: dobbiamo prendere consapevolezza della nostra forza e di essere una squadra da play off. In questo momento penso che sia importante mettere un punto esclamativo su quello che sta facendo la squadra in generale. Penso che sia naturale andare in difficoltà in questo periodo contro queste squadre: e mi riferisco al primo tempo, ma comunque è importante il carattere e la sostanza del gioco, con la reazione alla difficoltà. Una squadra normale, dopo un primo tempo come quello odierno, sarebbe andata ancora più in difficoltà".