Pro Patria, pronto il rinnovo per Javorcic. Possibile un nuovo azionista

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Ivan Javorcic è sempre il primo candidato alla panchina della Pro Patria. C'è cauto ottimismo in casa bustocca perché il tecnico apponga la sua firma sul rinnovo del contratto. Secondo quanto riportano i colleghi di VareseSport.com il fatto che siano passate quasi tre settimane non devono far aleggiare pensieri negativi, le tempistiche non hanno nulla di anomalo. Anzi. Pare che sia tutto in linea con la necessità di associare l’annuncio del nuovo anno in panca dell'allenatore nativo di Spalato con un orizzonte più ampio sulla prossima stagione. Nello specifico con la possibilità che possa subentrare un nuovo azionista di minoranza che possa aiutare Patrizia Testa e quindi aumentare i margini di manovra riguardante il budget.