Pro Patria, Turotti: "Javorcic? Il suo futuro non deve diventare un tormentone"

Dalle colonne del quotidiano La Prealpina arrivano alcune dichiarazioni di Sandro Turotti, ds della Pro Patria, in merito alle voci di un possibile divorzio con il tecnico Ivan Javorcic: "I tempi sono prematuri, in questo momento il futuro del mister non deve diventare un tormentone, non ha senso. Non deve arrivare una risposta oggi o domani. È vero, siamo a metà giugno, ma le tempistiche non sono paragonabili a quelle dello scorso anno. Rispetto alla stagione passata siamo in anticipo di un mese, un mese e mezzo".