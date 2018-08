Pro Piacenza, a breve l'incontro con l'ex laziale Ledesma

© foto di Federico Gaetano

Il Pro Piacenza è desideroso di regalarsi un colpo ad effetto per la mediana. Così come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, nelle prossime 48 ore è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e il centrocampista Cristian Ledesma. L'ex capitano della Lazio potrebbe quindi ripartire dalla Serie C e dalla via Emilia.