Pro Piacenza, applausi per Maldini jr: grande prova contro Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un test in... famiglia. Ieri a Milanello è andata in scena l’amichevole tra Milan e Pro Piacenza (1-0 per i rossoneri, gol di Borini), o meglio, la sfida tra Daniel e Christian Maldini, figli del grande Paolo, che però non si sono incrociati in campo. Il primo, aggregato dalla Primavera alla squadra di Gattuso, è entrato in campo nel finale di gara (buoni spunti ma senza incidere nel risultato), il secondo, titolare nella difesa della Pro Piacenza, si è tenuto stretto Higuain: il Pipita che non compare nel tabellino marcatori - scrive La Gazzetta dello Sport - è un merito alla prova di marcatore di Christian Maldini.