© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Mauro Belotti, difensore del Pro Piacenza, dopo il crac al ginocchio (rottura del legamento crociato anteriore con annesso lieve stiramento del collaterale) ha parlato a Libertà: "Nell'immediato ho avvertito un dolore lancinante e dato che non riuscivo a rialzarmi ho capito al volo che si trattava di un infortunio grave, poi confermato dagli esami strumentali. Evidentemente doveva succedermi a 34 anni. Peccato e pazienza: io non mollo. Appuntamento al prossimo torneo Libertas, per giugno ce la faccio e poi vedremo cosa riserverà il futuro. Di certo non mi sfiora neanche l'idea di appendere le scarpe al chiodo".