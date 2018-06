Pro Piacenza, Burzoni lascia la società: la nota ufficiale

© foto di TuttoLegaPro.com

In riferimento alle notizia apparsa sugli organi di stampa locali in data 1 giugno 2018, con il presente comunicato, la società A.S. Pro Piacenza 1919 srl intende confermare la decisione del Presidente Alberto Burzoni di non proseguire con il proprio impegno l’attività della società.

Si comunica, altresì, che la proprietà ha dato incarico professionale all’Avv. Cesare Di Cintio di assistenza, rappresentanza e consulenza esclusiva nell’attività volta a cedere a terzi il 100% delle quote sociali.