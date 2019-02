© foto di TuttoLegaPro.com

Dopo aver saltato tre partite a causa dei problemi societari, il Pro Piacenza è stato obbligato a tornare in campo da FIGC e Lega Pro per non incappare nella quarta rinuncia e, di conseguenza, nell'esclusione dal campionato, come accaduto al Matera. Stando a quanto riportato da TuttoC.com, a Cuneo è in atto una farsa: la squadra s'è presentata in trasferta senza lo staff tecnico e con soli sette giocatori a disposizione, tutti millennials, e un capitano di 19 anni circa. Ora s'attende una risposta dalla Lega Pro: se ci sarà il via libera, la partita comincerà in undici contro sette.