Pro Piacenza, fronte compatto per la messa in mora

Clima tesissimo in casa Pro Piacenza. La situazione del club emiliano sta diventando sempre più critica coi giocatori che avrebbero perso ormai la fiducia nei confronti della proprietà. Come sottolinea SportPiacenza.it, venerdì arriverà la messa in mora e la sensazione di sfiducia nell'ambiente è generalizzata, tanto che molti componenti della rosa hanno già disdetto i contratti di affitto degli appartamenti. Ed altri sono stati lasciati fuori da alcuni alberghi della città. Se le cose non dovessero cambiare, a metà novembre partiranno gli svincoli.